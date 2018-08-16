Заказчиками и исполнителями убийства известного телеведущего и журналиста Владислава Листьева, вероятнее всего, были мелкие криминальные структуры, а не «верхи». Эту версию озвучил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Как пишет «Российская газета», рассуждая о Борисе Березовском, Доренко заметил, что, несмотря на сложности в отношениях, тот не мог заказать убийство Листьева. Не было смысла. Даже если миллиардера не устраивали доходы от рекламы, он мог просто сказать телеведущему: уходи.

Сергей Доренко уверен, что убийство, совершенное 1 марта 1995 года, до сих пор не раскрыто именно потому, что правоохранители уверены, что за преступлением стоят крупные фигуры. А это не так.

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