Хотя Армения и находится далеко, но не на столько, чтобы Конвенция о статусе Каспийского моря не затрагивала ее интересы.

Об этом в беседе с news.am заявил эксперт по энергетической безопасности, политолог-международник Ваге Давтян.

По его словам, данная Конвенция хоть и не затрагивает интересы Армении напрямую, но косвенно, все же, оказывает свое негативное влияние.

«С геополитической точки зрения, как мне кажется, в результате подписания конвенции Армения, отчасти, теряет свою военно-политическую и геополитическую значимость в регионе», — пояснил Давтян.

Так, по мнению эксперта, усилив свои позиции за счет присоединения Крыма, успехов в Сирии и подписания Конвенции о статусе Каспийского моря, Россия, фактически, приобрела возможность контролировать весь Черноморско-каспийский регион. И в этом отношении, необходимость в наличии форпоста в Закавказье в лице Армении, фактически отпадает.

Кроме того, эксперт по энергетической безопасности подчеркнул, что подписание Конвенции по Каспию усилит сотрудничество между Россией, Азербайджаном и Ираном во многих областях, в частности, в экономике, энергетике и транспорту, что затрагивает и интересы Еревана.

«Сегодня мы уже видим, что основные транспортно-логистические проекты, которые должны были проходить по территории Армении и Азербайджана, полностью переориентировались на азербайджанскую территорию. Каспийская конвенция создаст, естественно, предпосылки для активизации этого процесса. Речь идет и о замораживании проекта железной дороги Иран-Армения и перенаправлении этого маршрута на азербайджано-иранскую территорию», — отметил политолог.

Также, по словам армянского эксперта, очень серьезно может пострадать и проект энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия, хотя строительные работы по данной программе уже начаты.

Все это, как считает Давтян, подчеркивает изолированность Армении от региональных геополитических процессов.

Minval.az