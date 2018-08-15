У жителя Кюрдамира украли 230 голов мелкого рогатого скота.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в правоохранительных органах Кюрдамирского района, завершено расследование по уголовному делу о краже с причинением ущерба в особо крупных размерах.

Дело о краже передано в Кюрдамирский районный суд.

Согласно материалам дела, кража была совершена 25 июня ночью в селе Кяррар. Трое мужчин подогнали грузовую фуру к фермерскому хозяйству местного жителя и спокойно погрузили в машину ни много ни мало — 230 голов мелкого рогатого скота. Хозяин овец спал так крепко, что не услышал шум автомобиля, и обнаружил кражу только утром.

В ходе расследования оперативники уголовного розыска Кюрдамирского РУП вышли на след и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств: уроженец Бардинского района Фариз Ибрагимов, 1989 года рождения, и местные жители Аваз Гурбанов и Зека Рамазанов. Последний, кстати, и навел похитителей на владельца фермерского хозяйства.

Известно, что когда оперативники задержали указанную тройку, в живых из похищенных овец осталось только девять голов. Половина овец задохнулась в фуре, а другую половину злоумышленники разделали на мясо.

В настоящее время решается вопрос возмещения пострадавшему причиненного ущерба.

Отметим, что дата предварительного судебного заседания по делу пока не назначена.

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