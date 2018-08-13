Сотрудники Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной рейд с целью изучения ситуации по выполнению требований закона «О животном мире».

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Во время рейда на территории села Керимли Огузского района у жителя села Эльчина Бабаева был выявлен незаконно выловленный в природе чёрный коршун, входящий в «Красную книгу» Азербайджана.

По факту в отношении мужчины был составлен протокол, Э.Бабаев в административном порядке был оштрафован на сумму 500 манатов.

Черный коршун был передан в Центр Восстановления дикой природы и реабилитационной клиники, действующий в Алтыагаджском национальном заповеднике. После прохождения периода реабилитации коршун будет отпущен в дикую природу.

Minval.az