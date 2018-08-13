В Мингячевире 7 человек госпитализированы с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта.

Как сообщает Report, инцидент произошел во время церемонии обручения в жилом массиве Гюнешли.

Согласно информации, 10 человек были доставлены в больницу сразу после того как почувствовали недомогание. Находящихся в более тяжелом состоянии семерых из них было решено оставить в клинике.

Список пострадавших:

Осман Ашуров Шахлар оглу 2004 г.р. житель Мингячевира

Хумара Ашурова Анар гызы 1996 г.р. жительница Агдашского района

Метанет Ашурова Рамиз гызы 1982 г.р. жительница Агдашского района

Саида Ашурова Шахлар гызы 2003 г.р.

Зиньят Набиева Аладдин гызы, 1961 г.р. жительница Мингячевира

Шафа Мирзалиева Эльнур гызы 1952 г.р. жительница Мингячевира

Шафаг Мирзалиева Тахмаз гызы 2014 г.р. жительница Мингячевира

По предварительным данным все они отравились после столичного салата.

Minval.az