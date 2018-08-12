В городе Cумгайыт произошел вооруженный инцидент со смертельным исходом.

Как сообщает Report, мужчина 40-45 лет скончался на территории города в результате выстрела.

Убийце удалось бежать с места преступления. На место происшествия привлечены сотрудники полиции. Для проведения экспертизы труп был направлен в отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии города Сумгайыт. Личность покойного пока не установлена.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на определение места нахождения преступника и привлечение его к уголовной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Minval.az