В городе Cумгайыт произошел вооруженный инцидент со смертельным исходом.
Как сообщает Report, мужчина 40-45 лет скончался на территории города в результате выстрела.
Убийце удалось бежать с места преступления. На место происшествия привлечены сотрудники полиции. Для проведения экспертизы труп был направлен в отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии города Сумгайыт. Личность покойного пока не установлена.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на определение места нахождения преступника и привлечение его к уголовной ответственности.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.