Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Москва относится к Минску «по-варварски» и создаёт ситуацию недобросовестной конкуренции. По словам лидера республики, Россия «не выполняет обязательства в рамках ЕАЭ».

— Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжёлый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, — сказал Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш». Его слова приводит «Лайф».

При этом белорусский лидер подытожил, что Минск продолжает работать с Москвой на тех условиях, которые сейчас есть.

Лукашенко пообещал, что Белоруссия приложит максимум усилий для того, чтобы создать равные конкурентоспособные усилия. Он призвал сотрудников «Гомсельмаша» побыстрее работать, чтобы выдержать конкуренцию.

Minval.az