Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Москва относится к Минску «по-варварски» и создаёт ситуацию недобросовестной конкуренции. По словам лидера республики, Россия «не выполняет обязательства в рамках ЕАЭ».
— Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжёлый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, — сказал Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш». Его слова приводит «Лайф».
При этом белорусский лидер подытожил, что Минск продолжает работать с Москвой на тех условиях, которые сейчас есть.
Лукашенко пообещал, что Белоруссия приложит максимум усилий для того, чтобы создать равные конкурентоспособные усилия. Он призвал сотрудников «Гомсельмаша» побыстрее работать, чтобы выдержать конкуренцию.