В Сабунчинском районе произошел вооруженный инцидент.

Как передает Report, по предварительной информации один человек погиб и один ранен в результате вооруженного инцидента в ресторане «Нахчыван», расположенного в городке «Шуша» в поселке Рамана.

Раненый помещен в Клинический медицинский центр № 3.

На место происшествия привлечены сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и спецназ Внутренних войск.

На территории установлены полицейские посты, ведется обыск на въезде и выезде.

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