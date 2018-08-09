Претенденты на Mardan Palace отказались от покупки некогда самого дорогого отеля Турции из-за его долгов. Однако возможен другой вариант возвращения гостиницы на туристический рынок: ее готовы взять в аренду и перезапустить уже в летнем сезоне 2019 года.

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», к Mardan Palace присматривается группа Titanic Hotels, в составе которой 13 отелей в Турции и отель в Берлине. Ее менеджментом были проведены переговоры с Тельманом Исмаиловым, который известен в России как экс-владелец Черкизовского рынка, и с банком, который отобрал отель у азербайджанского бизнесмена за долги в 115 млн долларов.

Напомним, что текущая задолженность перед поставщиками, подрядчиками и персоналом у проблемного отеля, который год не работает, оценивается в 20 млн долларов. Имущество гостиницы разворовывают не только мародеры, которые умыкнули даже 9 тонн отборного египетского «ненагревающегося» песка с пляжа, но и сотрудники охраны, которым задолжали за несколько месяцев.

Глава холдинга Titanic Hotels Мехмет Айгюн подтвердил интерес к Mardan Palace, однако заявил, что покупать отель как актив его компания не будет. Вероятно, стороны не сошлись в цене сделки. Компромиссный вариант – аренда — на этих условиях группа готова взять отель в управление. В этом случае Titanic Hotels готов платить банку, на балансе которого сегодня находится отель, 8 млн евро в год.

По словам г-на Айгюна, соответствующее предложение банку уже сделано. Если кредитное учреждение примет условия гостиничной цепочки, то Titanic Hotels начнет действовать немедленно: требуется ремонт части отельного фонда и восстановление запустевшей территории Mardan Palace, чтобы отель смог принимать гостей со следующего сезона.

Minval.az