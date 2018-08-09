Сильный ветер в Баку вызвал ряд негативных последствий.

Как сообщает Report, на улице Хана Шушинского в Насиминском районе столицы ветер повалил дерево, которое упало на легковой автомобиль. На другой территории района дерево упало на остановку.

Отметим, что сегодня в Объединение зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку поступило 6 обращений, связанных с поломкой ветвей деревьев или вырыванием их с корнями в результате сильного ветра в различных территориях столицы.

Как заявил начальник отдела объединения Орхан Мамедов, хотя в результате этих случаев пострадавших нет, в любой момент может случиться трагедия.

Minval.az