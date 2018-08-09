Таможенные органы Азербайджана пресекли нелегальную реализацию в стране около 95,4 тыс. единиц сигарет, немаркированных акцизами, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК).

В сообщении отмечается, что в оперативное управление Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере ГТК поступила информация о реализации немаркированных акцизами сигарет в пункты розничной продажи спиртных напитков и табачных изделий Баку.

«В результате проведенной операции, обнаружено и изъято 95,380 тыс. единиц сигарет различного наименования», — говорится в сообщении.

По факту ведется следствие.

Minval.az