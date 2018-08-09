Стали известны подробности убийства в Агдашском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на кладбище близ районного села Гарадаглы.

Житель города Агдаш, тренер по каратэ Низами Исмаилов был убит выстрелом из огнестрельного оружия (отмечается, что из охотничьего ружья). Убийство было совершено на почве продолжающихся уже долгие годы конфликта и вражды между родственниками убийцы и убитого.

В свое время хорошо известный в районе как тренер по каратэ Низами Исмаилов несколько лет назад во время драки с родственником ныне убившего его человека нанес его родственнику смертельный удар. До сегодняшнего убийства между сторонами неоднократно возникали конфликты. Совершивший убийство молодой человек, некий Гусейн, добровольно сдался полиции.

По факту в Агдашской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

***

В Агдашском районе убит учитель физкультуры.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Гарадаглы.

По предварительной версии, житель Агдаша, учитель физкультуры Низами Исмайлов был убит земляками выстрелом из ружья. Отмечается, что инцидент произошел на личной почве.

По факту ведется расследование.

Minval.az