В Баку совершено убийство, жертвой преступления стала женщина, вызвавшая гнев своего деверя.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района столицы.

Известно, что восьмого августа в 07:00 в одном из домов по улице Ашрафова в поселке Бина Абдуллаев Алескер Хафиз оглу, 1975 года рождения зарезал ножом жену своего брата — Абдуллаеву Рубабу Худашюкюр гызы, 1973 года рождения. После содеянного мужчина явился в полицию с повинной.

В ходе предварительного допроса задержанный показал, что убил родственницу из-за ревностного отношения к вопросам чести и достоинства в семье. Таким образом, сказал Абдуллаев, он «защитил честь своего брата».

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело, расследование ведет Прокуратура Хазарского района.

Minval.az