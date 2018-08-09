Два человека погибли в результате ДТП в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Балаханы.

Автомобиль марки «Tofaş» врезался в стену. Водитель автомобиля «Tofaş» 26-летний Мурадов Камран Сабир оглы и пасажир 30-летний Зия Довлатов скончались по дороге в больницу.

В результате ДТП машина подверглась деформации.

Тела погибших для проведения экспертизы было направлено в Отдел судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии района.

По факту ведется расследование.

Minval.az