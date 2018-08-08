В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 11 человек.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на перекрестке между селами Шивеленге и Абашабад.

Местный житель Акпер Матлаб оглу Керимов 1974 г.р. за рулем автомобиля марки «ВАЗ-2106» столкнулся со встречным «ВАЗ-2107» с государственным регистрационным номером 15 BN 515, за рулем которого находился Ибишов Ибрагим Исаали оглу 1953 г.р.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 9 пассажиров.

Это — Наджафов Вусал Мохуббат оглу 1983 г.р., Гасымова Шаргийя Авез гызы 1970 г.р., Ибишова Марьям Исаали гызы 1969 г.р., Керимова Адиля Тапдыг гызы 1978 г.р., Керимова Нармина Агагусейн гызы 1947 г.р., Керимов Саттархан Матлаб оглу, Агаева Арифа Худакерим гызы 1952 г.р. и Азизова Балаханым Фарман гызы 1950 г.р.

По факту ведется расследование.

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