Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что большинство проблем, о которых говорят люди, вызваны тем, что у власти до сих пор находится ЦК КПСС. Позднее он пояснил свои слова:

«На встречах люди часто спрашивают, почему в их жизни ничего не меняется или становится хуже. Ответ очень простой – да потому что у власти сейчас всё те же люди, которые были 30 и более лет назад, при Советском Союзе. Да, самая верхушка сменилась. Но все они, кто сейчас в верхушке, были членами КПСС», — отметил лидер ЛДПР.

«Люди почему-то не понимают, что когда в 1996 году они выбирали между Ельциным и Зюгановым – они выбирали между двумя коммунистами, просто один перекрасился. Да и сейчас, какие выборы ни возьми, обязательно в них участвуют или бывшие члены КПСС, или комсомола, или дети партийных «шишек» советских времён», — полагает политик.

«Чиновники десятилетиями сидят на своих местах или, в лучшем случае, перемещаются туда-сюда – посидел в министерстве, перешел в регион, перешел в госкорпорацию, вернулся в министерство. Та же ситуация, кстати, на Украине. Какого «революционера» ни возьми, обязательно в 80-е годы был или на партийной, или на комсомольской работе, диссидентов нету. В Литве президент Даля Грибаускайте – бывший преподаватель Высшей партийной школы и Академии общественных наук при ЦК КПСС», — напомнил об этапах карьерного пути президента этой прибалтийской республики Владимир Жириновский.

«Всё то хорошее, что было при СССР, можно и нужно было сохранить для людей. Но тем, кто был у власти, хотелось свои дворцы, свои самолеты, детей отправить за границу, жену одеть в золото и бриллианты. Социалистическую модель они сломали, а капиталистическую построили такую, что людям жить только хуже. Но сами-то они никуда не делись, по-прежнему сидят и всем управляют», — возмущается депутат.

«Поэтому всем, кто спрашивает, когда в России что-то изменится, я отвечаю: пока КПСС будет у власти, ничего не поменяется. И удивляться тут совершенно нечему, и винить некого, кроме самих себя. Чиновников ругать бессмысленно, им всё как с гуся вода. Если не справился на одном фронте – переведут на другой, а на освободившееся место назначат другого бывшего члена КПСС или его сына. Нет новых людей – нет новых идей, им просто неоткуда взяться! Если годами тасовать одну и ту же колоду – она засалится, а новых карт в ней никак не появится. Задумайтесь об этом!» — призывает лидер ЛДПР.

Minval.az