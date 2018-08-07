В Товузском районе два человека подорвались на мине.

Как сообщает Report, инцидент произошел на пролегающем через районное село Алибейли отрезке на линии фронта между Азербайджаном и Арменией.

В результате разрыва мины тяжело ранены местные жители, 24-летний Мехтиев Эльшад Видади оглу и 14-летний Гусейнов Эльгюн Фарид оглу. Они доставлены в Товузскую центральную районную больницу.

Отметим, что на указанной отрезке установлены соответствующие знаки и населению сделано предупреждение не проходить по этой территории.

Minval.az