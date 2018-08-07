В Бардинском районе задержан брат ханенде, который покончил с собой, бросившись в водный канал.

Как сообщает Report, по причине сокрытия факта преступления задержан Гусейнов Эльчин Мамед оглы (1987), брат покойного ханенде Новруза Гусейнова, тело которого 2 августа было найдено в части Карабахского канала, проходящей через территорию Агджабединского района.

В прокуратуре Бардинского района проведено следствие по возбужденному уголовному делу по статье 307.3 УК АР. Решением суда в отношении Э.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Он был отправлен в следственный изолятор, расположенный в городе Гянджа.

Ханенде Мирюсиф Миризаде был убит своим другом Новрузом Гусейновым, который нанес ему 14 ножевых ранения, после чего покончил с собой, бросившись в водный канал. Его тело было найдено в 5 км от места убийства.

По факту продолжаются расследования.

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