Российский политик Владимир Жириновский заявил о том, что Вашингтон разрешил Киеву оккупировать четыре российских города. Как передает украинский интернет-сайт replyua.net, такое заявление от лидера ЛДПР прозвучало на телеканале Россия 1 в программе Соловьева.

По словам Жириновского, план США называется «Хьюстонский», и он направлен на раздел России. «Два проекта у них было. Гарвардский и Хьюстонский. Гарвардский они выполнили — расчленить СССР на 15 частей. Теперь остался Хьюстонский проект. Это о чем? Расчленить действующую Россию. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам — часть Псковской области, Польша Львов заберет. Украине уже подарок готов! Им, написано прям в тексте, разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск!», — отметил политик.

Minval.az