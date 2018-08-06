Украинский народ оказался не способным проводить выборы президента страны, считает киевский журналист Виталий Портников.

По его мнению, каждое голосование украинцев на президентских выборах приводит Украину к катастрофе. Он напомнил, что в 1994 году украинцы выбрали модель олигархического государства, в 1998 — проголосовали за ее продолжение, в 2004 — отстояли выбор на Майдане, а затем разочаровались в своем выбранном лидере, в 2010 году — «избрали бандита», а после 2014 году вновь разочаровались в выбранном в первом туре президенте.

«Украинский народ оказался совершенно не способным голосовать на общенародных президентских выборах, он не сдал экзамен на политическую зрелость. Каждое голосование украинцев на президентских выборах приводит к катастрофе украинского государства», — заявил журналист в интервью изданию «Апостроф».

Кроме того, Портников отметил, что голосование украинцев на выборах президента страны в 2019 году мало на что повлияет. Он уточнил, что президент и премьер-министр будут теми людьми, которые «все равно будут находиться под влиянием иностранных кредиторов и делать то же, что сегодня делает власть».

«Кто бы вам что ни обещал, они будут делать то, что будут говорить финансовые доноры, а ваша воля будет иметь значение, когда вы научитесь зарабатывать деньги», — предупредил журналист.

Портников также считает, что украинцам нужно привыкнуть жить в ситуации политического хаоса.

Minval.az