Эксперты полагают, что ближе к 2025 году прекратят свою работу до 75 процентов атомных электростанций, чей возраст составляет почти 40 лет. Это грозит серьёзным переделом энергетического рынка и закатом целой отрасли науки, над которой трудились сотни тысяч специалистов, пишетBussines Insider.

Отмечается, что за последние десять лет на территории США закрылось пять атомных электростанций, место которых почти сразу заняли другие виды энергетики. Первой причиной закрытия электростанций стала простая экономика — обслуживание электростанций, работающих на газе и угле, становится более выгодными, чем строительство и обслуживание атомных электростанций.

Вторая причина заключается в безопасности строительства. Кроме высокой стоимости атомная электростанция может стать настоящей катастрофой в случае аварии. Негативное отношение к атомной энергетике помогают формировать и экологически чистые источники электроэнергии — такие как солнечные фермы или геотермальные электростанции, темпы и объёмы строительства которых во всём мире постоянно растут. Всё это, по словам учёных, спровоцируют исчезновение АЭС как таковых в ближайшие несколько десятилетий.

Minval.az