Начавшийся с вечерних часов сильный ливень в Огузском районе привел к ряду последствий.

Как сообщает Report, уровень воды в протекающих по территории района реках Дашагыл, Алиджан, Турьянчай увеличился в несколько раз.

Ливневые дожди создали ряд проблем в отдаленном селе Огузского района Мухас. Повышение уровня воды в реке Дашагыл и текущие с гор ливневые потоки привели к течению селевого потока в село. В результате, частные хозяйства, дворы, подвалы домов, амбары и жилые площади были затоплены, стены разрушены.

Увидев последствия наводнения, местные исполнительная и муниципальная власти немедленно проинформировали соответствующие структуры. При помощи местных жителей в ночные часы пожилые и старики, а также малолетние были размещены на более безопасной территории. По предварительному расследованию районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в селе, где проживают 300 семей, более 100 частным домам нанесен серьезный ущерб.

В настоящее время уточняется размер ущерба, нанесенного хозяйствам в селе Мухас.

Minval.az