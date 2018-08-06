В центре Баку обнаружена змея.
Как передает Modern.az, змея ползала около одного из фонтанов на ул. Низами («Торговая»).
Как видно на видеокадрах, люди пытаются засунуть змею в пластиковую бутылку.
В центре Баку обнаружена змея.
Как передает Modern.az, змея ползала около одного из фонтанов на ул. Низами («Торговая»).
Как видно на видеокадрах, люди пытаются засунуть змею в пластиковую бутылку.
Дата: 2018/08/06 9:30
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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