В Лянкяране мать и ребенок погибли во время родов.

Как сообщает Report, жительница села Вери Лерикского района Эльнара Расим гызы Садыгова 1983 г.р. обратилась в Лянкяранскую центральную районную больницу. Это третья беременность Э.Садыговой, у нее уже есть двое детей. По сведениям близких в ходе беременности женщина находилась на постоянном обследовании врачей, никаких проблем зарегистрировано не было. Э.Садыгова 2 августа обратилась в больницу. Врачи приняли решение сделать кесарево сечение. Однако стало известно, что ребенок скончался. Женщина, потеряв много крови во время родов ребенка, скончалась сегодня в утренние часы .

В больницу прибыли сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.

Minval.az