В Сабаильском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Баилово.

Автомобиль марки ВАЗ-2107 с государственным номерным знаком 02-BT-877, управляемый Вусалом Алиевым, двигался на высокой скорости, когда перед ним выехал автомобиль марки Daewoo с государственным номерным знаком 99-AK-104.

Как сообщил Report сам Вюсал Алиев, увидев это, он нажал на тормоза, но тормозная система автомобиля не сработала, в результате чего произошла авария.

Во время аварии пострадали два пассажира ВАЗ-2107 и водитель Daewoo. Они были размещены в Клиническом медцентре №1.

В связи с фактом на территорию были привлечены сотрудники Сабаильского районного отдела дорожной полиции и Сабаильского районного управления полиции. Оба автомобиля отогнаны на штрафплощадку.

Назначена автотехническая экспертиза. Расследуются точные причины аварии.

Minval.az