Объединенная организация борьбы (UWW) обнародовала новый рейтинг борцов греко-римского стиля.
Как сообщает azerisport.com, в пятерку лучших различных весовых категорий вошли четверо спортсменов Азербайджана. Лучший показатель у Ислама Аббасова (87 кг), который занимает первое место, имея 45 очков.
Вторым идет Орхан Нуриев (97 кг), набравший 42 очка. Расул Чунаев (72 кг) идет четвертым (31 очков), а Мурад Мамедов (60 кг) – пятым (25).

Minval.az