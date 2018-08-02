Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Расима Чартикова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова огласили приговор, согласно которому мужчину приговорили к 17 годам тюрьмы.

Отметим, что преступление было совершено в этом году в Бинагадинском районе. Р.Чартиков убил супругу Арифу Чартикову.

На суде Р.Чартиков признал себя частично виновным по выдвинутому обвинению.

Он заявил, что убил жену, с которой прожил 33 года в браке, на почве ревности.

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