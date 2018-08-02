На границе Агсуинского и Шамахинского района горят леса.
Как сообщается на сайте МЧС, на место происшествия привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны, личный состав Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска, два вертолета «Ми-17» авиационного отряда, а также сотрудники Исполнительной власти Агсуинского района и Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.
Высоковольтные линии электропередачи и здания были защищены от огня.
Продолжаются мероприятия по тушению пожара.