Кража денег в крупном размере совершена на территории Ясамальского района Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамальского района.

Известно, что в 29-ое отделение полиции 31 июля обратилась Л.А., 1980 года рождения, проживающая в доме по улице Мирали Сеидова. Женщина показала, что из ее квартиры было похищено 47 тысяч долларов США. По ее словам, кража денег была совершена в период с 25 июня по 30 июля. Более того, пострадавшая указала полиции на подозреваемую. Ею оказалась 16-летняя дочь пострадавшей (имена не указываются в интересах следствия).

В настоящее время следственный отдел Ясамальского РУП выясняет, при каких обстоятельствах и с какой целью дочь вынесла из дома деньги.

Minval.az