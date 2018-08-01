В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре на основании поступившей из Государственного экзаменационного центра жалобы, была задержана группа лиц, занимавшихся организацией продажи большой партии пиратских учебных пособий, незаконно используя чужие авторские права и голограммы. Пособия доставлялись в страну контрабандным путем.

Как сообщает АПА, в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и ГЭЦ говорится, что во время следственно-оперативных мероприятий, проведенных по возбужденному уголовному делу, было установлено, что члены организованной преступной группировки, руководимой Шахмаром Абдуллаевым, незаконно используя голограммы журнала «Абитуриент» ГЭЦ и издательств, за пределами республики печатали большую партию пиратских учебных пособий и сборников тестов, по качеству отличающихся от оригиналов. Указанная продукция доставлялась на территорию Азербайджана через таможенный контроль путем ложного декларирования и продавалась в республике.

В качестве подозреваемых задержаны Шахмар Абдуллаев, Ширзад Абдуллаев, Фаиг Мамедов, Ханлар Годжаев, Фазаил Годжаев, Мусурза Асланов и Сафар Дуньямалыев.

В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям 197.2. (незаконное использование чужого товарного знака или знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило значительный ущерб) и 206.4 (контрабанда).

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