На территории села Эрзикюш Сиязанского района выгорели 150 га лесополосы и 22 га кустарников.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, остальная часть лесной полосы была защищена от огня. Пожар удалось ликвидировать.

Minval.az