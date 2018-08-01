На территории села Эрзикюш Сиязанского района выгорели 150 га лесополосы и 22 га кустарников.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, остальная часть лесной полосы была защищена от огня. Пожар удалось ликвидировать.
На территории села Эрзикюш Сиязанского района выгорели 150 га лесополосы и 22 га кустарников.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, остальная часть лесной полосы была защищена от огня. Пожар удалось ликвидировать.
Дата: 2018/08/01 14:20
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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