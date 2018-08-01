В результате аварии на магистрали Парсабад-Джафарабад на севере Ардебильской провинции Ирана скончались три гражданина Азербайджана.
Как сообщает АПА, 31 июля на магистрали Парсабад-Джафарабад столкнулись два автомобиля. В результате аварии скончались три, получили травмы четыре человека.
Как сообщил начальник дорожной полиции Ардебильской провинции, генерал Ходжат Фаттахи, в результате столкновения автомобилей «Peugeot» и «Land Cruiser» скончались граждане Азербайджана.
По его словам, пострадавшие были доставлены в больницу Парсабада.
Трое пострадавших также являются гражданами Азербайджана. Их состояние удовлетворительное.