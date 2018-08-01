В Гаджигабулском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, на автомобильной дороге Баку-Газах легковой автомобиль марки «BMW» (90-MH-552) столкнулся с грузовиком марки «КамАЗ» (20-CR-905).

В результате скончались находящиеся в легковом автомобиле 3 пассажира, 4 – получили ранения. Погибли супруга водителя легкового автомобиля Алиева Самая Мамед гызы 1980 г.р., супруга брата Алиева Хатира Кямиль гызы и племянник Ализаде Ризван Сулейман оглу 2005 г.р. Пострадали четверо – Алиев Мушвиг Алигардаш оглу 1975 г.р., Ализаде Омар Мушвиг оглу 2012 г.р., Ализаде Нармин Мушвиг гызы 2008 г.р. и Ализаде Алигардаш Мушвиг оглу 2009 г.р.

Раненные были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.

Тело одного из лиц, оказавшееся зажатым в автомобиле, было извлечено спасателями МЧС.

По сообщению, родственники возвращались в Гобустан с отдыха в Гахе.

Погибшие и получившие ранения в результате ДТП – члены одной семьи.

По факту ведется расследование.

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