В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Minval.az, на бывшем Комсомольском кругу столкнулись автомобили «Volkswagen» и «BMW». От удара оба автомобиля перевернулись, на дороге образовалась длинная пробка.

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