В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Minval.az, на бывшем Комсомольском кругу столкнулись автомобили «Volkswagen» и «BMW». От удара оба автомобиля перевернулись, на дороге образовалась длинная пробка.
В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Minval.az, на бывшем Комсомольском кругу столкнулись автомобили «Volkswagen» и «BMW». От удара оба автомобиля перевернулись, на дороге образовалась длинная пробка.
Дата: 2018/07/30 11:30
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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