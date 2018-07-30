Спасен человек, пытавшийся совершить суицид, взобравшись на путепровод на проспекте Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, сотрудники МЧС провели с ним беседу, после чего он был спущен вниз.

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Сегодня утром около станции метро «Короглу» возникла пробка из-за попытки суицида.

Как передает Lent.az, около 06:30 мужчина 45-50 лет забрался на железные конструкции моста и попытался броситься вниз.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которое уговаривают мужчину спуститься вниз.

В результате на дороге образовался затор. По информации Бакинского транспортного агентства, пробка в основном наблюдается на участке от круга Атешгях на проспекте Гейдара Алиева до развязки Беюк Шор

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