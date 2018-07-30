В Имишлинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает АПА, перевернулся управляемый жителем района Мирхалидом Азизовым (1995 г.р.) автомобиль марки «Мерседес».

В результате аварии погиб один из пассажиров –Азизов Гияс Мирбаба оглу. Кроме водителя травмы различной степени тяжести получили Кёнуль Азизли (1968 г.р.), Гюльтекин Гюлалыева (1968 г.р.) и Валида Азизова (1972 г.р.). Пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, автомобиль сошел с дороги и перевернулся при попытке водителя избежать лобового столкновения с мотоциклом.

По факту ведется расследование.

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