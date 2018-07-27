В селе Шову Ленкоранского района, на территории Гирканского национального парка начался пожар.
Как сообщает АПА, на место происшествия привлечена живая сила и техника Службы противопожарной охраны МЧС.
Принимаются меры по тушению пожара.
В селе Шову Ленкоранского района, на территории Гирканского национального парка начался пожар.
Как сообщает АПА, на место происшествия привлечена живая сила и техника Службы противопожарной охраны МЧС.
Принимаются меры по тушению пожара.
Дата: 2018/07/27 22:43
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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