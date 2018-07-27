Скелет заслуженного деятеля культуры найден в одной из квартир на территории Сабаильского района Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в прокуратуре Сабаильского района.

Происшествие имело место 26 июля в вечерние часы в доме номер 33/35 по улице Узеира Гаджибекова. В одной из квартир этого дома были обнаружены останки Косянчук Галины Ивановны, 1933 года рождения. По предварительному заключению экспертизы, смерть Косянчук наступила примерно год и пять месяцев назад.

По свидетельству соседей, Косянчук проживала одна, в последние годы вела замкнутый образ жизни и подолгу не выходила из дома. Они полагали, что женщина продала квартиру и уехала в Россию к родным. Толстые стены старых домов, построенных в начале XX века, не дали распространиться зловонию, исходящему при разложении тела, и поэтому соседи не заподозрили неладное. Тело обнаружил участковый полицейский во время обхода подведомственной территории.

Между тем, стало известно, что Косянчук была заслуженным деятелем культуры. В 2007 году президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил ей это почетное звание за заслуги в развитии азербайджанской культуры. Кстати, по словам правоохранителей, в советское время и квартира, в которой она проживала, была подарена женщине руководством государства.

Minval.az