Журналист Владимир Познер утверждает, что ответственность за распад СССР лежит на плечах Бориса Ельцина, а не Михаила Горбачева. По его словам, к краху Союза привело то, что Ельцин непременно желал стать «номером один».

«Горбачев принципиально изменил страну. Многие его за это не любят — но именно он изменил все», — цитирует слова Познера деловая газета «ВЗГЛЯД». Телеведущий утверждает, что «номером один» Ельцин хотел стать, но не мог в силу того, что в Советском Союзе первое место уже занимал Горбачев.

«А если нет СССР, а есть Российская Федерация — то „номером один“ становится Ельцин, так как он президент Российской Федерации», — утверждает Познер. При этом он добавляет, что ничего не имеет против Ельцина, так как тот хорошо к нему относился. Свои слова журналист объясняет только объективной реальностью.

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