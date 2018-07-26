Задержаны граждане Ирана, нарушившие границу с Азербайджаном на Каспии.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, 24 июля около 23:30 в южном направлении азербайджанского сектора Каспийского моря сторожевой пограничный корабль обнаружил быстродвижущийся из Ирана в северном направлении объект, который нарушил госграницу Азербайджана.

Экипаж сторожевого корабля принял срочные меры для задержания нарушителей. Было установлено, что движущийся объект был моторной лодкой «Лайнер», оснащенный мотором Yamaha-200. Преследование нарушителей продолжалось 3 часа и около 02:45 недалеко от поселка Нариманабад Лянкяранского района нарушители были задержаны.

В лодке оказались граждане ИРИ Рамазани Омид и Рахимпур Рза. При досмотре у Рахимпура был обнаружен 1 кг. опиума, одно пятизарядное ружье 12-го калибра «Магнум», 3 патрона и один нож.

По факту в следственном управлении Госпогранслужбы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

Minval.az