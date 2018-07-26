Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе «60 минут», вышедшей в эфир в среду на телеканале «Россия 1», комментируя желание Армении отдалиться от России, заявил, что без российской армии в Армении армян в Карабахе вырезали бы:

«Карабах – давно бы уже там вырезали армян. Только потому что наша армия стоит в Армении, армяне Карабаха живут спокойно, в мирной обстановке», — добавил Жириновский.

Отвечая на вопрос об участии России в межнациональных конфликтах на постсоветском пространстве, Жириновский заявил, что Россия «защищает и спасает население всего бывшего СССР».

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