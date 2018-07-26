Устные соглашения, достигнутые между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, не предаются огласке, так как крайне важны для лидеров двух стран. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

«Договоренности, достигнутые Трампом и Путиным в Хельсинки, – устные. Это «пацанские» соглашения. Да, вроде бы что-то договорились, какие-то команды из двух стран будут вместе работать и так далее. Но суть именно этих «пацанских» соглашений неясна, и никто ее пока что раскрывать не собирается. Хотя в Вашингтоне понимают, что о чем-то Трамп все же с Путиным договорился. Однако открыто говорить об этом ни один из них не хочет. Наверняка эти устные соглашения крайне важны и для Трампа, и для Путина. Что они будут обсуждать осенью, зависит от дальнейших событий в Сирии, Иране и Украине. Только по событиям в ближайшие недели или месяцы можно будет понять, о чем они там договорились», – сказал Фельгенгауэр.

Он считает, что украинский вопрос неинтересен Трампу.

«Москва акцентирует внимание на том, что Киев не выполняет Минские соглашения. И российская сторона считает, что с «Минском» надо заканчивать. Что это значит – пока неясно. Звучат заявления о референдуме на Донбассе и так далее. Посмотрим, к чему это приведет. По Сирии и Ирану тоже договаривались-договаривались, но в итоге не к чему это не привело. Трампа прежде всего интересуют как раз эти две страны. А вот Украина ему вообще неинтересна. Хотя не исключено, что договоренности по украинскому вопросу между ним и Путиным в Хельсинки все же были достигнуты», – резюмировал Фельгенгауэр.

Minval.az