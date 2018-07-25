В Азербайджане в море утонули 4 члена одной семьи.
Как сообщает АПА, происшествие зарегистрировано в поселке Набрань Хачмазского района.
Тела утонувших были извлечены из воды сотрудниками МЧС.
В Азербайджане в море утонули 4 члена одной семьи.
Как сообщает АПА, происшествие зарегистрировано в поселке Набрань Хачмазского района.
Тела утонувших были извлечены из воды сотрудниками МЧС.
Дата: 2018/07/25 17:41
Раздел: Происшествия
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