Владимир Жириновский считает, что ряд стран Ближнего Востока после ухода оттуда США будут развиваться по сирийскому сценарию. Речь идёт об Афганистане, Ираке и Ливии.

«Эти государства начнут восстанавливаться по сирийскому примеру. Если выборы в ноябре пройдут в пользу правящей республиканской партии, то, я думаю, будут подвижки», — сказал лидер ЛДПР на пресс-конференции. Его слова приводит российский интернет-портал news.ru.

По его мнению, север Сирии будет продолжать контролировать Турция. Это продлится до тех пор, пока Эрдоган не потеряет власть.

«Там будет другое руководство, турки мечтают о европеизации», — отметил он.

Жириновский также добавил, что единственным сценарием для Украины, который он видит, является разделение страны «пополам»: «Новороссия в состав России, а Галиция — в состав НАТО, в состав ЕС».

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