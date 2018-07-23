Найденный сегодня в зарослях у реки, на территории одного из центров отдыха в поселке Набран Хачмазского района, 3-летний Исмаил Новрузов был отправлен в ближайших медпункт.

Как сообщает АПА, во время медицинского обследования каких-либо проблем у ребенка выявлено не было. После обследования ребенка передали родителям.

«Со мной все хорошо. Я искал акулу. Скучаю по дедушке и бабушке», — отметил 3-летний малыш.

«Мы вышли на поиски. Решили пойти посмотреть у Марага. Я позвал ребенка, он ответил. Мы не смогли спуститься вниз. Пройдя дальше, мы через кусты перешли реку. Мы звали его, когда переходили реку, но на этот раз он не ответил. Через полчаса человек по имени Эдик позвал нас. Я пошел в его сторону и увидел ребенка у него на руках. Он сказал, что ребенок поднимался против течения реки. Это невозможно. Даже нам это удавалось с трудом.

Ребенок был в хорошем состоянии. Там не было пути назад. Когда мы возвращались к «Маяку», то услышали голос ребенка. Он был на руках у Эдика, на нем не было одежды. Невозможно, чтобы ребенок мог идти против течения», — сказал один из участников поисков ребенка.

Следует отметить, что данную территорию посетили руководители Исполнительной власти, а также правоохранительных органов Хачмазского района.

По факту ведется следствие.

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