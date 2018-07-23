В Лянкяране скончалась беременная женщина.

Как сообщает Report, в Лянкяране по адресу Сахиль, 32 скончалась Ибрагимова Гюнель Умид гызы, 1998 года рождения, принявшая лекарство в сильных дозах для прерывания беременности.

Г.Ибрагимова, состояние которой резко ухудшилось после принятых препаратов, была доставлена в гинекологическое отделение центральной районной больницы. В больнице ей диагностировали 16-недельный срок беременности. Принятые лекарства вызвали кровотечение в матке, от которого Г.Ибрагимова скончалась.

Тело молодой женщины направлен на патологоанатомическую экспертизу.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре ведется расследование.

Minval.az