В одном из центров отдыха Набрани пропал трехлетний мальчик. Как сообщает МЧС, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, на территории одного из центров отдыха Набрани в Хачмазском районе при неизвестных обстоятельствах пропал Новрузов Исмаил Эльчин оглу 2015 г.р. На место происшествия привлечены спасатели и сотрудники соответствующих структур МЧС, а также специально обученные собаки.

Поиски ведутся как в лесной зоне, так и на водах.

О происшествии проинформированы другие госструктуры.

О результатах будет представлена дополнительная информация.

Minval.az