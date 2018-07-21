Пользователи Instagram смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн, сообщается в официальном блоге приложения.

В новой версии приложения находящиеся в Сети пользователи отмечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Статус пользователя можно посмотреть только в том случае, если он находится в друзьях или с ним велась переписка.

При желании активный статус можно скрыть.

Ранее Instagram позволял увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе Direct. В новой версии приложения зеленая отметка появилась в новостной ленте рядом с фотографией активных пользователей.

Minval.az