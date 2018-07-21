Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в субботу с государственным секретарем США Майком Помпео по телефону ситуацию в Сирии, включая взаимодействие России и США при решении гуманитарных проблем, сообщает российское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как отмечается в сообщении министерства, «в развитие российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между нашими странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе».

«Министр и госсекретарь обсудили также ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая возможное взаимодействие России и США вместе с другими странами по решению гуманитарных проблем в САР и задачи, связанные с поддержкой усилий по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова», — отмечается в комментарии на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул также «неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения».

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