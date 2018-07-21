Верховный лидера Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента Ирана Хасана Роухани о блокировке поставок нефти в Персидском заливе, если возникнут препятствия для экспорта иранской нефти, передает «Газета».

«Если иранская нефть не будет экспортироваться, то на территории (Ирана — ред.) никакая нефть не будет экспортироваться», — заявил А.Хаменеи.

Также он призвал иранского министра иностранных дел «строго следовать» ультиматуму президента.

Ранее Иран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью и заблокировать ее поставки в Персидском заливе, если США будут добиваться запрета на продажу иранской нефти.

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